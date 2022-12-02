МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы колеблется у уровня предыдущего закрытия и показывает символический рост на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Минфин и Центробанк внесли проект стратегии развития финансового рынка

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,05%, до 2188,31 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,59%, до 1116,96 пункта.