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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221202/839030819.html
Российский рынок акций открыл торги пятницы небольшим ростом
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы колеблется у уровня предыдущего закрытия и показывает символический рост на 0,05%, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 02.12.2022
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы колеблется у уровня предыдущего закрытия и показывает символический рост на 0,05%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,05%, до 2188,31 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,59%, до 1116,96 пункта.