МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в ноябре не изменился по сравнению с октябрем. Это связано с ограниченным производством газа и наступлением зимних холодов в северном полушарии, ввиду которых электроэнергетические компании наращивали запасы для внутреннего потребления. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Refinitiv, передает Reuters.

Ожидаемая волатильность котировок фьючерсов на природный газ в США — индикатор предполагаемых ценовых колебаний — на прошлой неделе достигла рекордного максимума на ожиданиях похолодания и сомнениях в том, что СПГ-терминал Freeport в Техасе сможет возобновить работу в этом месяце. Терминал был временно закрыт в июне в связи со взрывом.

Работа СПГ-терминала Freeport, на долю которого приходится около 20% всего производимого в США СПГ, может возобновиться в середине декабря, как только будет получено разрешение регуляторного органа. Однако аналитики считают, что сроки могут сдвинуться на начало 2023 года.

В ноябре из портов США вышли 88 танкеров с 6,31 млн тонн СПГ против 6,28 млн тонн в предыдущем месяце, согласно предварительным данным.

Большая часть груза (72%) направлялась в Европу, доля поставок покупателям в Азии в ноябре составила 20%. В октябре поставки в Европу и Азию составили 59% и 24% соответственно.

"Рынок входит в отопительный сезон с достаточным уровнем запасов, который достиг 3,64 трлн кубических футов, — отметил Эйд Аллен из Rystad Energy. — Однако участникам рынка не стоит расслабляться, учитывая непредсказуемость погоды".

На прошлой неделе добыча газа в США немного увеличилась за счет роста поставок из месторождения в Аппалачи, где основную часть года производство было весьма умеренным. Кроме того, наблюдалась активная добыча на сланцевых месторождениях в Пермском бассейне и Хейнсвилле.

Многие по-прежнему опасаются, что слабые темпы роста предложения могут нарушить баланс на рынке, особенно весной 2023 года. Кроме того, цены могут вырасти за счет внешних рисков, таких как забастовка железнодорожников.