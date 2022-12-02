МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Британский фунт нацелен на рост четвертую неделю подряд, торгуясь почти без изменений против доллара США около пятинедельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Надежды на то, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, оказывают давление на американскую валюту, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась по 1,22675, почти без изменений, но она нацелена на рост на 1,5% по результатам недели.

В четверг пара достигла 1,231, самого высокого уровня с 27 июня, хотя этот рост был в первую очередь вызван ослаблением доллара, при этом евро достиг аналогичных уровней.

За последние недели пара фунт/доллар в целом торговалась вместе с колебаниями других валют большой десятки против доллара. Ситуация изменилась по сравнению с сентябрем и октябрем, когда фунт пострадал сильнее других валют и упал до минимума 1,0372 доллара после объявления проекта бюджета министром финансов Квази Квартенгом.

"Мы настроены умеренно позитивно в отношении фунта, и частично это связано с темой о долларе", — говорит Кристофер Ломхольт, аналитик Danske Bank.

"Учитывая историю с финансированием текущего счета, которая разыгралась после объявления "мини-бюджета", а также неопределенность в отношении того, что полностью учитывалось в котировках, мы видим, что это отражается как на реальном курсе фунта, так и на реальных ставках. Все полностью изменилось, начиная с конца сентября и с начала октября", — добавляет он.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, в ноябре упал на 5%, что стало самым сильным падением с 2010 года.

Последнее время доллар демонстрирует слабость, так как трейдеры ожидают разворот в сторону замедления темпов повышения ставок в США.

Эти ожидания подтверждаются выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду, которое указывает на смягчение его позиции, а также данными США, вышедшими в четверг. Данные вызвали опасения в отношении замедления роста экономики, но указали на замедление инфляции.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные по занятости, которые подадут сигналы о дальнейшей траектории ставок ФРС.

Фунт также торговался ближе к верхней границе недавнего торгового диапазона против евро, при этом пара евро/фунт достигла 0,858.