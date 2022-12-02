МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT в пятницу опустились до 3-месячного минимума, передает агентство Reuters. Слабые данные по экспорту из США указывают на возросшую конкуренцию со стороны пшеницы из Причерноморья.

Соя и кукуруза дешевеют на фоне падения цен на соевое масло, а также ввиду позитивных перспектив производства в Бразилии. Инвесторы действуют осторожно, ожидая выхода ежемесячных данных по числу рабочих мест в США. Отчет о рынке труда может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 11.50 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,9%, до 7,68 1/2 доллара за бушель. Ранее в пятницу котировки опускались до минимума с 22 августа.

Объем экспортных продаж пшеницы из США на неделе 18-24 ноября составил 162 500 тонн, сообщил в четверг Минсельхоз страны. При этом оценки аналитиков варьировались в диапазоне 300 000-725 000 тонн.

Рекордный урожай пшеницы в России и продление сделки по созданию морского коридора для вывоза зерна из Украины привели к усилению конкуренции на экспортном рынке.

"Очень слабые данные по экспорту, а также отсутствие проблем с производством у крупных экспортеров, за исключением Аргентины, оказали давление на цены", — подчеркнули аналитики Hightower.

Фьючерсы на сою на CBOT торговались с понижением на 0,2%, по 14,27 1/2 доллара за бушель, в то время как кукуруза подешевела на 0,8%, до 6,55 1/2 доллара за бушель.

В последние дни котировки сои и других сырьевых товаров получали поддержку на фоне признаков того, что Китай может ослабить антиковидные меры после вспыхнувших на выходных протестов.

Тем не менее прогнозы обильного урожая кукурузы и сои в Бразилии ограничивают потенциал роста котировок на CBOT, нивелируя беспокойство относительно засухи в Аргентине.