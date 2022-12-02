МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Twitter Inc предложил рекламодателям стимулы, чтобы мотивировать их на большие расходы на платформе. Это следует из электронного письма, отправленного в четверг рекламным агентствам. Компания таким образом пытается активизировать работу после покупки Илоном Маском, за которой последовал уход многих клиентов, передает Reuters.

Первым о стимулах сообщило издание Marketing Brew.

Согласно электронному письму, с которым ознакомилось Reuters, Twitter назвал эту кампанию "самыми крупной акцией для рекламодателей на платформе Twitter". Американские рекламодатели, потратившие в сумме 500 000 долларов, смогут получить "дополнительные услуги на ту же стоимость", но не более чем на 1 млн долларов.

С момента продажи компании многие фирмы — от General Mills Inc до автопроизводителя Audi — прекратили и приостановили размещение рекламы в Twitter. Маск в ноябре сказал, что компания наблюдает "крупное" снижение выручки.

Продажа рекламы обеспечивает около 90% выручки Twitter.

Twitter пока на запрос о комментариях не ответил.

Рекламодатели из Великобритании и Японии получат бонус при затратах в размере 250 000, а во всех других регионах — при затратах на 50 000 долларов.