МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские брокеры предпринимают попытки по разблокировке замороженных средств клиентов в зарубежных депозитариях с помощью коллективных обращений в регуляторы Бельгии, Швейцарии и Люксембурга, сообщили РИА Новости опрошенные представители брокерских компаний. Евросоюз достиг соглашения по уровню потолка цен на нефть

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

РАБОТА НАД РАЗБЛОКИРОВКОЙ

Ирина Кривошеева из УК "Альфа-Капитал" обращает внимание, что начиная с марта задача по разблокировке активов клиентов стала приоритетом и потребовала интенсивной работы профильных подразделений компании. Для подготовки расширенного пакета документов, передаваемых европейским регуляторам, были привлечены ведущие независимые юридические консультанты.

"С нашей стороны документы направляются не только в минфин Бельгии по направлению Euroclear, но и в минфин Люксембурга по бумагам с хранением в Clearstream. Важным техническим аспектом стало получение данных от НРД по этим двум местам хранения, проведение сверки, максимальная детализация всех сведений не только по ценным бумагам, но и по купонам, денежным средствам в разрезе портфеля каждого клиента", — сообщила она.

Кривошеева отмечает, что усилия направлены на разблокировку клиентских активов по нескольким бизнес-направлениям: индивидуальное доверительное управление, паевые инвестиционные фонды, замороженные денежные средства в евро и долларах. "Мы надеемся на благоприятный исход, в то же время считаем важным не создавать у клиентов завышенных ожиданий относительно оперативности рассмотрения документов регуляторами и характера принимаемых решений. По мнению наших экспертов, существенным остается влияние геополитических факторов", — добавила она.

"Сейчас мы на финальном этапе формирования пакета документов, приводим их в соответствие с требованиями бельгийской стороны. После этого обращение незамедлительно будет направлено в минфин Бельгии", — сказал Дмитрий Леснов из ФГ "Финам".

Андрей Салащенко из "Открытие Инвестиции" отмечает, что в основной массе иностранные ценные бумаги клиентов компании были переведены в иные депозитарии в марте этого года, когда действовала генеральная лицензия OFAC №11, позволявшая списать ценные бумаги со счета номинального держателя "Открытие Брокер" и зачислить их на счет другого депозитария.

"На текущий момент у нас остались в депозитарии ценные бумаги клиентов, которые учитываются по цепочке через Credit Suisse в Швейцарии, так как в период действия лицензии, Credit Suisse не успел перевести бумаги наших клиентов. По этим бумагам мы подали уже два обращения к швейцарскому регулятору (второе – в начале сентября), сейчас мы ожидаем реакции на наши обращения. Эти обращения коллективные – мы их подавали в интересах всех клиентов, чьи бумаги заморожены в Credit Suisse", — пояснили в компании.

В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ

Так как ценные бумаги, учитываемые по цепочке через НРД, были переведены к другим депозитариям, у "Открытие Инвестиций" сейчас нет в депозитарии бумаг, по которым они могли бы обратиться в Бельгию или Люксембург, уточнили в компании.

В то же время брокер подготовил в рамках клуба защиты инвесторов "Открытие Инвестиции" проект типового обращения, а также инструкцию по подаче обращения, которыми может воспользоваться как каждый клиент, так и любой депозитарий для подачи обращения к бельгийскому или люксембургскому регулятору. Эти документы размещены в свободном доступе на сайте компании.

"Многие клиенты к нам как к брокеру, безусловно, обращаются за рекомендациями, как им правильно поступить, чтобы иметь шанс на разблокировку. Подготовка типового обращения стала, в том числе, одним из шагов, предпринятых нами в ответ на запросы клиентов", — добавил Салащенко.