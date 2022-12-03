МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. G7 достигла консенсуса по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Договоренность о предельной цене на российскую нефть вступит в силу "5 декабря или вскоре после этого", говорится в заявлении.

Решение G7 по предельной стоимости нефтепродуктов российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года, цену определят отдельно.

G7 будут следить за эффективностью политики "ценового потолка", предельная стоимость может быть скорректирована по мере необходимости.

G7 будет учитывать влияние "ценового потолка" на страны-партнеры при возможных корректировках предельной стоимости нефти.

Страны G7 подтверждают намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на внутренних рынках.

G7 настаивает, что предельная цена на нефть из России снизит стоимость энергоносителей и призывает других импортеров придерживаться этой политики

Минфин США заявил, что Россия может продавать нефть ниже лимита, оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне G7, сократив свое присутствие.