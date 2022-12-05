МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник после роста почти на 10%, выше 1600 долларов за тысячу кубометров, снизили темпы роста примерно вдвое и находятся у 1550 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эрдоган рассказал о подготовке проекта газового хаба

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 1584,5 доллара (+7,7%). Стоимость по состоянию на 11.49 мск составляет 1548,8 доллара за тысячу кубометров (+5,2%). Ранее на торгах в понедельник цены росли почти на 10%, превышая 1600 долларов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1471,8 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших фьючерсов на ICE 1 декабря впервые с 13 октября превысила отметку в 1700 долларов (максимум составил почти 1780 долларов). Цены в Европе выросли на фоне холодов и невысокой ветрогенерации.

По данным метеорологической службы WeatherOnline, температура в понедельник в 11.00 мск ниже нуля градусов в Литве, Латвии и Эстонии и преимущественно ниже нуля в Германии, Польше, Чехии и Словакии. Агентство Блумберг отмечает, что необычно низкая температура ожидается в Германии в течение следующих двух недель.

Доля ветрогенерации, по последним данным Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope, в воскресенье составила 12,7% в общем объеме. Показатель на прошлой неделе, 30 ноября, опустился до минимальной за пять месяцев, с 22 июня, отметки в 6,3%. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000-1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.