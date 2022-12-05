МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Amazon.com Inc и Apple Inc планируют возобновить размещение рекламы в Twitter, согласно сообщениям СМИ в субботу.

По сообщению Reuters, ситуация с рекламой в соцсети изменилась в четверг после того, как Twitter разослала электронные письма рекламным агентствам, предлагая рекламодателям стимулы для увеличения их расходов на платформе. Это попытка перезапустить бизнес после того, как поглощение компании Илоном Маском заставило многие фирмы свернуть свою активность в Twitter.

Twitter назвал это предложение "самым крупным стимулом для рекламодателей за всю историю Twitter", согласно электронному письму, изученному Reuters. Американские рекламодатели с масштабируемыми тратами на продвижение в соцсети в размере 500 000 долларов получат право на дополнительные услуги в размере "100% потраченных средств", но не более 1 млн долларов, говорится в электронном письме.

В субботу один из репортеров Platformer News написал в Twitter, что Amazon планирует возобновить рекламу в соцсети на сумму около 100 млн долларов в год, ожидая внесения некоторых изменений в систему безопасности рекламной платформы компании.

Однако источник сообщил агентству Reuters, что компания Amazon никогда не прекращала размещение рекламы в Twitter.

Отдельно, во время беседы в Twitter Spaces, Маск заявил, что Apple является крупнейшим рекламодателем в Twitter и "полностью возобновила" рекламу на платформе, согласно данным Bloomberg.