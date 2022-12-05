МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером снижается чуть более чем на 1%, рынки реагируют на статистику по безработице в США, которая может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к продолжению жесткого монетарного курса в стране, свидетельствуют комментарии эксперта. ФРС намерена повышать и удерживать ключевую ставку, сообщили СМИ

По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 19,95 доллара, или на 1,1%, до 1 789,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 2,9% — до 22,575 доллара за унцию.

В прошедшую пятницу минтруда США опубликовало статистику по безработице в стране в ноябре. Показатель ожидаемо сохранился на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Сильная экономическая статистика заставила инвесторов думать, что Федрезерв может смягчить свою политику не так значительно, как ожидалось до этого. На этом фоне американская валюта укрепляется.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 104,97 пункта. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится золото для покупки в другой валюте.

Старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam) заявил агентству MarketWatch, что данные по безработице в США стали для золота "серьёзным сдерживающим фактором". Он отметил, что восстановительное ралли в золоте продолжалось около четырех недель, но после пятничной статистики на рынках "возможно, намечается некое коррекционное движение".