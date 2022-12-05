МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Котировки золота перешли к резкому снижению на фоне укрепления доллара США. Сильные экономические данные могут дать Федеральной резервной системе (ФРС) повод ускорить темпы повышения процентных ставок, передает Reuters.

Около 15.36 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1,2%, до 1775,68 доллара за унцию. Ранее в понедельник цены поднимались до 1809,91 доллара, максимума с 5 июля.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 1,3%, по 1786,90 доллара за унцию.

Серебро ускорило снижение вслед за золотом: недавно спот-цены на этот металл упали на 3,2%, до 22,38 доллара за унцию.

Активность в сфере услуг США в ноябре неожиданно ускорилась, а занятость в секторе восстановилась, что указывает на сохранение импульса к росту в американской экономике, которая, согласно прогнозам, в следующем году может оказаться в состоянии рецессии.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в ноябре вырос до 56,5 пункта с 54,4 пункта в октябре. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что непроизводственный PMI снизится до 53,1 пункта.

На фоне этих данных индекс доллара перешел к росту, что в свою очередь спровоцировало снижение цен на золото и серебро на ожиданиях ужесточения риторики ФРС, отметил Филип Стрейбл из Blue Line Futures.

Отскок доллара сделал золото, номинированное в американской валюте, менее привлекательным для держателей иных валют. С технической точки зрения золото "ранее достигло скользящей средней за 200 дней, расположенной на 1823,90 доллара… с тех пор цены только падали", добавил он. Золото утратило часть позиций, достигнутых в ходе ралли, вызванного новостями о том, что власти Китая приняли решение смягчить некоторые антиковидные меры.