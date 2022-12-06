МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника ускорил темпы снижения к доллару и юаню, перешел к снижению по евро: доллар выше 63 рублей впервые с 14 октября, юань выше 9 рублей впервые с 17 августа, евро по 65,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль снизился после ввода западом потолка цен на российскую нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.36 мск растет на 82 копейки, до 63,17 рубля, юаня — на 10 копеек, до 9,03 рубля, евро — на 33 копейки, до 65,33 рубля.