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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221206/839064545.html
Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 14 октября
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Рубль в начале торгов вторника ускорил темпы снижения к доллару и юаню, перешел к снижению по евро: доллар выше 63 рублей впервые с 14 октября, юань выше 9 рублей впервые с 17... ПРАЙМ, 06.12.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника ускорил темпы снижения к доллару и юаню, перешел к снижению по евро: доллар выше 63 рублей впервые с 14 октября, юань выше 9 рублей впервые с 17 августа, евро по 65,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.36 мск растет на 82 копейки, до 63,17 рубля, юаня — на 10 копеек, до 9,03 рубля, евро — на 33 копейки, до 65,33 рубля.