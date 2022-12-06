МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В понедельник котировки природного газа в США продолжали снижение, потеряв более 10% на ожиданиях менее холодной погоды, которая может ухудшить перспективы спроса. Кроме того, рынок негативно реагировал на задержку в возобновлении работы СПГ-терминала Freeport в Техасе, пишет Reuters.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в понедельник на NYMEX завершили торги с понижением на 70,4 цента, или 11,2%, на минимуме с конца октября 5,556 доллара за млн БТЕ.

"Основным медвежьим фактором в понедельник стал пересмотр метеопрогнозов. В краткосрочной перспективе погода будет менее холодной, что ослабит потребление газа в жилищном и коммерческом секторах. Наши прогнозы предполагают резкое падение спроса на газ в краткосрочной перспективе", — отметил Джон Абелн, аналитик Refinitiv.

Возобновление работы СПГ-терминала Freeport отложено на конец декабря и ожидает одобрения регулятора.

В связи с этим объем экспорта газа может продолжить снижение, предполагают в Ritterbusch and Associates.

"Зима еще только начинается. Настоящие холода наступят в январе-феврале, и именно тогда цены могут пойти вверх. Кроме того, если терминал Freeport действительно возобновит работу в конце этого года, рынок получит сильный бычий сигнал", — считает Абелн.