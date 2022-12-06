МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Сдержала биржи динамика индексов Уолл-стрит, а позитивное влияние оказали ожидания по поводу КНР. Европейские биржи слабо меняются перед заседаниями мировых центробанков

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 3 212,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2 067,93 пункта; гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,4%, до 19 441,18 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,08%, до 2 393,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,47%, до 7 291,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,24%, до 27 885,87 пункта.

На азиатские торги повлияла динамика основных американских фондовых индексов, которые в понедельник показали снижение на 1,4-1,9%. Уменьшение было связано с опасениями по поводу рецессии, поскольку рынки полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит ужесточение монетарной политики в декабре.

В то же время инвесторы более позитивно оценивают перспективы вокруг экономики Китая, где постепенно ослабляются карантинные ограничения. Политика Пекина по нулевой терпимости к коронавирусу ранее усилила опасения по поводу экономических прогнозов.

Рынки также оценивают внутренние макроэкономические новости. Во вторник ЦБ Австралии принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,1%, как и ожидалось.