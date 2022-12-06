МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт Италии в следующем году вырастет на 0,4%, а не на 1,9%, как предполагал июньский прогноз, так как дальнейший рост цен оказывает давление на перспективы, сообщили во вторник в национальном бюро статистики Istat.

Как сообщает Reuters, по новому прогнозу, в этом году ВВП вырастет на 3,9%, а не на 2,8%, как ожидалось в июне, так как в первые три квартала рост превышал ожидания.

Последние прогнозы Istat близки к опубликованным в ноябре прогнозам правительства Джорджи Мелони. Правительство ожидает, что рост ВВП в этом году составит 3,7%, а в 2023 году — 0,6%.