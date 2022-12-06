МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки во вторник снизились под давлением сектора здравоохранения и акций технологических фирм. Как сообщает Reuters, инвесторы обеспокоены замедлением мировой экономики в преддверии решений ряда ведущих центральных банков.

Панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,6% и сдал позиции третью сессию подряд. Оптимизм насчет смягчения коронавирусных ограничений в Китае затмили опасения по поводу процентных ставок и вероятности рецессии.

На следующей неделе ЕЦБ, ФРС и Банк Англии проведут заседания, посвященные денежно-кредитной политике. Резервный банк Австралии сегодня повысил ключевую ставку до 10-летнего максимума и подтвердил прогнозы о необходимости ее дальнейшего повышения для сдерживания инфляции.

ЕЦБ должен будет еще несколько раз повысить процентные ставки, несмотря на то, что инфляция в еврозоне приближается к пику, сказал главный экономист центробанка Филип Лейн в интервью итальянской газете Milano Finanza.

Между тем член Управляющего совета ЕЦБ Константинос Геродоту отметил, что центробанк продолжит повышать ставки, хотя они уже "очень близки" к нейтральному уровню.

Сектор информационных технологий, чувствительный к динамике процентных ставок, сегодня упал на 1,6% и снизился третью сессию подряд, оказав сильное давление на STOXX 600.

Сектор здравоохранения в индексе потерял 1,2%.

Тем временем британский FTSE 100 сегодня также снизился на 0,6% и понес сильнейшие потери в процентах более чем за три недели. FTSE 250 упал на 1,2%. Секторы производителей драгоценных и недрагоценных металлов опустились на 2,5% и 0,5% соответственно на фоне снижения цен на металлы.