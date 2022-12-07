МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Опубликованные в среду результаты проведенного Reuters ежемесячного опроса показали, что в декабре впервые за четыре месяца настроения в крупных производственных компаниях улучшились, а индикатор настроений в компаниях сферы услуг поднялся до максимума более чем за три года. Эти данные указали на постепенное восстановление экономики после пандемии.

Вместе с тем компании производственного сектора ожидают, что в ближайшие три месяца условия их деятельности не изменяться, а в сфере услуг ожидается их ухудшение.

Противоречивость оценок указывает на неоднородность восстановления японской экономики в то время как замедление роста в Китае создает риск спада в мировой экономике, а вероятность возобновления заболеваемости COVID-19 в Японии омрачает перспективы.

По данным Reuters, индекс настроений в крупных производственных компаниях в декабре вырос до +8 с +2 в ноябре. Рост индекса отмечен впервые с августа. Наибольший позитивный вклад внесли компании обрабатывающей промышленности.

Индекс для сферы услуг вырос до максимума с октября 2019 года +25 с +20 в ноябре. Наибольший оптимизм продемонстрировали компании, работающие в сфере информации и телекоммуникаций.

Индекс для каждой их категорий рассчитывается вычитанием числа пессимистично настроенных респондентов из числа оптимистов.

Несмотря на рост индексов, многие комментарии участников пороса указывали на опасения.

"Мы находимся в сложной ситуации в результате высоких цен на энергоносители, слабости иены, роста затрат, спада в Европе, роста инфляции в США, продолжительного вооруженного конфликта на Украине, сокращения внутреннего спроса и дефицита комплектующих, — сказал один из управляющих производящей промышленное оборудование компании. — Трудно сделать следующий шаг, когда рост мировой экономики замедляется".

В опросе Reuters задаются примерно те же вопросы, что и при подготовке доклада Банка Японии, поэтому по опубликованным в среду данным можно судить о выводах, которые будут в выходящем 14 декабря докладе банка.

Индекс Reuters для крупных производственных компаний в декабре опустился на два пункта от сентябрьского значения, и это значит, что и индекс центрального банка немного снизится.

Индекс для сферы услуг в декабре по сравнению с сентябрем вырос на 14 пунктов.

Индикатор ожиданий на три месяца вперед для компаний производственного сектора остался на уровне декабря +8, а для сферы услуг он снизился на пять пунктов, до +20.

Последний доклад центрального банка указал на удушение настроений среди производителей в 3-м квартале, перспективы которых были омрачены высокими закупочными ценами.

В 3-м квартале экономика Японии неожиданно сократилась, так как риски рецессии в мировой экономике, ослабление иены и рост цен на импортные товары оказали давление на потребителей и компании.