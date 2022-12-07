МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Импорт нефти в Китай в ноябре вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 10-месячного максимума, сообщили в среду в Главном таможенном управлении КНР. Китайские компании воспользовались снижением цен на нефть, чтобы пополнить запасы. Кроме того, увеличению импорта поспособствовал запуск новых НПЗ, передает Reuters.

В ноябре Китай импортировал 46,74 млн тонн нефти, что эквивалентно 11,37 млн баррелей в день.

В октябре объемы импорта составляли 10,16 млн баррелей в день, а в ноябре 2021 года — 10,17 млн баррелей в день.

Китайские государственные НПЗ нарастили закупки нефти из США, пользуясь возможностями для арбитража. При этом темпы импорта российской нефти оставались высокими перед вступлением в силу эмбарго ЕС и потолка цен.

Независимые трейдеры также закупали рекордные объемы иранской нефти, продающейся с крупным дисконтом, согласно данным компании Vortexa Analytics, отслеживающей передвижение танкеров. Чтобы скрыть происхождение иранской нефти, трейдеры выдают ее за нефть из Малайзии, Омана и других стран. Эта нефть потом направлялась на НПЗ в провинции Шаньдун.

По оценкам Vortexa, на фоне активного импорта запасы нефти в Китае в ноябре выросли на 41 млн баррелей.

Вклад в восстановление импорта нефти также внес запущенный в конце октября новый НПЗ PetroChina мощностью 200 000 баррелей в день. Частный НПЗ Shenghong Petrochemical при этом в середине ноября отгрузил свою первую партию нефтепродуктов.

За первые 11 месяцев года импорт нефти в Китай составил 460,26 млн тонн, что примерно соответствует 10,06 млрд баррелей в день. Это на 1,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.

Представленные в среду данные также свидетельствовали о том, что экспорт топлива в ноябре составил 6,144 млн тонн, достигнув максимума с июня 2021 года. В октябре этот показатель был равен 4,456 млн тонн. Рост показателя обусловлен предоставленными Пекином дополнительными квотами.

За истекший период текущего года экспорт топлива достиг 46 млн тонн, сократившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с введенными Пекином временными ограничениями на экспорт топлива.

Импорт природного газа по трубопроводам и в виде СПГ в Китай в ноябре вырос до 10-месячного максимума 10,32 млн тонн, так как северные регионы страны начали отопительный сезон уже в октябре.

За первые 11 месяцев года импорт природного газа сократился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 99 млн тонн. Годовые темпы импорта СПГ же могут продемонстрировать существенное падение впервые с 2006 года, так как спрос на газ был вялым ввиду роста мировых цен и стагнации экономики Китая в условиях жестких антиковидных ограничений.