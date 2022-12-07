МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Tesla предлагает китайским покупателям некоторых своих моделей скидку в 6000 юаней (859,20 доллара), которая будет действовать начиная со среды и до конца 2022 года, сообщил представитель компании.

Как сообщает Reuters, ранее компания анонсировала страховую субсидию на сумму в 4000 юаней, но только для тех клиентов, которые приобретают последнюю модель автомобиля и успеют получить ее до конца декабря.

Первым об этой скидке сообщило местное СМИ WallStreetCn.

Американский автопроизводитель в очередной раз пытается скорректировать свои цены в Китае. Помимо введения страховых стимулов, компания уже понизила цены на Model 3 и Model Y в Китае на величину до 9%. Тем временем на ее заводе в Шанхае наблюдается повышенный уровень запасов на фоне замедления спроса на китайском автомобильном рынке.

Ценовые меры помогли заводу в Шанхае поставить клиентам в ноябре 100 291 автомобиль, произведенный в Китае, что на 40% больше по сравнению с октябрем. Это также стало самым высоким месячным показателем продаж с конца 2020 года, когда завод начал работу.