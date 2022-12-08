МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа запустила процедуру делистинга американских депозитарных расписок "Мечела", сообщает металлургическая компания. Акционеры "Иркутскэнерго" 29 декабря обсудят делистинг

"ПАО "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о получении уведомления от Нью-Йоркской фондовой биржи о начале процедуры делистинга американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции компании", — говорится в сообщении.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.