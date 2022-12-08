С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Минфин России объяснил смещение предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) в сторону бумаг с плавающей ставкой, рассказал заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Российском облигационном конгрессе. Минфин покроет дефицит бюджета в основном за счет ОФЗ

"Мы неоднократно говорили, что мы выступали и выступаем за традиционные инструменты с фиксированным купоном, но такое изменение тактики в этом году объясняется несколькими причинами", — сказал он.

Во-первых, в этом году было два погашения по выпускам с плавающим купоном в объеме порядка 212 и 100 миллиардов рублей. "То есть выбыло из оборота 300 миллиардов рублей облигаций с плавающей ставкой, поэтому мы имели возможность заместить выбывшие инструменты", — продолжил он.

Минфин всегда говорил, что министерство беспокоит не номинальный объем, а скорее доля. "Поэтому при органическом росте портфеля номинальный объем предлагаемых флоутеров в обороте также может увеличиться, сохраняя примерно ту же примерно долю", — сказал он.

"Третий, самый важный момент, мы сейчас по целому ряду признаков видим, что на российском финансовом рынке преобладает ощущение переломного момента с точки зрения всей экономической парадигмы развития России. Старое больше не работает, новое еще не выстроено — это значит, как любят говорить аналитики, наблюдается момент значительной неопределенности. Так вот момент неопределенности касается именно фундаментальных экономических причин, модель развития. И в такие периоды рынок скорее опасается брать процентный риск на себя в большом объеме", — сказал он.

"Мы, предлагая плавающие ставки, тем самым помогаем рынку частично снять эти опасения неопределенности, вселить некую уверенность в завтрашнем дне. Также размещение ОФЗ с переменным купоном позволяет нам решать задачу по привлечению того объема, который мы в силу программы заимствований должны привлекать, без давления на кривую фиксированных ставок и негативных последствий для доходностей в целом на рынке", — отметил он.

"Все эти факторы говорят в пользу того, что в этом году мы можем немного отклониться от того подхода, который мы занимали традиционно, и предложить рынку чуть больше объема плавающих ставок", — заключил Максимов.