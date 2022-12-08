МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк России с конца марта 2023 года хочет разрешить неопытным инвесторам совершать сделки с рядом иностранных бумаг, в частности, эмитенты которых в основном ведут бизнес в РФ и ЕАЭС, и продолжать ограждать от возможных потерь при сделках с бумагами эмитентов из недружественных стран, следует из проекта указания регулятора и комментария пресс-службы ЦБ для РИА Новости. Финансист рассказал, как поступить с деньгами до Нового года

"Цели Указания Банка России "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов" – ограничение для неквалифицированных инвесторов неконтролируемых ими рисков и возможных потерь, связанных с текущей геополитической ситуацией", — сказали в пресс-службе ЦБ.

Проект указания Банка России предусматривает, что предназначенными только для квалифицированных инвесторов являются: ценные бумаги, которые выпущены в недружественных государствах; ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

"Из этих общих правил предусмотрены несколько исключений, в частности – для ценных бумаг, эмитенты которых преимущественно осуществляют свою деятельность в РФ и ЕАЭС. Кроме того, остается открытым доступ неквалифицированных инвесторов к ETF эмитентов из дружественных юрисдикций", — поясняют в пресс-службе Банка России.

"Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России… вступает в силу с 30 марта 2023 года", — говорится в проекте указания.

Банк России сообщил, что выдал брокерам предписание начать с 1 октября ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам бумаг эмитентов из недружественных стран — изначально максимальная доля таких бумаг будет установлена в 15% от портфеля, однако затем она будет поэтапно снижаться, пока с 1 января 2023 года не вступит полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций. По дружественным странам регулятор обещает принять решение позже.