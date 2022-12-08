МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В четверг цены на золото снижаются ввиду небольшого укрепления доллара. Однако оно продолжает торговаться в пределах узкого диапазона в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится на следующей неделе. Цены на золото растут в пределах процента вечером в среду

Около 09.42 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,2%, до 1782,13 доллара за унцию. В среду котировки выросли более чем на 1%.

Фьючерсы на золото ослабли на 0,2%, до 1793,70 доллара.

Индекс доллара вырос на 0,2% против корзины других основных валют, что сделало золото менее доступным для покупателей, использующих иные валюты.

"Похоже, цены на золото стабилизируются перед выходом данных США по инфляции и заседанием ФРС, которое состоится на следующей неделе", — предполагает Крейг Эрлам, старший аналитик OANDA.

"Обнародованные недавно данные США по рынку труда могут препятствовать очередному прорыву вверх (на рынке золота) перед заседанием ФРС", — добавляет он.

Заседание центрального банка США состоится 14 декабря. Вероятность повышения ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов, по мнению трейдеров, составляет 93%.

Так или иначе, позитивные данные по занятости, сфере услуг и производственной активности в США повысили неопределенность относительно перспектив политики центрального банка.

"Если ФРС сохранит текущие темпы повышения ставок (то есть на 75 базисных пунктов или выше), это может оказаться негативным фактором для цен на золото в краткосрочной перспективе", — считает Хариш В., глава исследовательского подразделения в Geojit Financial Services.