МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы колеблются в пятницу, по итогам недели, вероятно, покажут заметное снижение, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,5%, до 33745,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 11076,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,03%, до 3964,12 пункта.

А с понедельника Dow Jones упал на 1,9%, NASDAQ – на 3,4%, S&P 500 – на 2,7%.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), рынки закладывают повышение ставки центробанка на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. Однако, по словам аналитиков, больше внимания инвесторы уделят данным об инфляции, которые также будут опубликованы на следующей неделе, 13 декабря.

"Высока вероятность того, что ФРС будет придерживаться своих планов о замедлении темпов повышения ставки с 75 базовых пунктов до 50 базовых пунктов, но, если в этом году и есть шанс на "ралли Санты", он будет зависеть от того, будут ли показатели инфляции во вторник ниже ожиданий", — цитирует старшего инвестиционного специалиста Independent Advisor Alliance Криса Заккарелли (Chris Zaccarelli).

Инвесторы также оценивают статистику в пятницу. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в декабре вырос до 59,1 пункта с ноябрьских 56,8 пункта. Прогноз подразумевал показатель на уровне 56,9 пункта.