МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2022 года дивиденды в размере 2,6 рубля на акцию, следует из сообщения компании. Секретарь Союзного государства призвал к быстрой работе по импортозамещению

"Совет директоров рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за девять месяцев 2022 года в размере 2,6 рублей на одну акцию", — сказано в сообщении.

Внеочередное общее собрание акционеров назначено на 31 декабря.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам девяти месяцев 2022 года НЛМК произвела 12,8 миллиона тонн стали. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.