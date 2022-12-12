МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник снижается примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Удорожание доллара перед статистикой из США и заседанием Федрезерва сдерживает котировки промышленного металла. Стоимость доллара растет к мировым валютам в ожидании решений ФРС США

По состоянию на 7.57 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,87% — до 3,8228 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца осталась на отметке в 8 543 доллара, алюминия — снизилась на 0,9%, до 2 480,5 доллара, цинка — выросла на 0,12%, до 3 240,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,32%, до 105,15 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.

На текущей неделе состоится ряд важных макроэкономических событий, среди них публикация статистики по инфляции в США и заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в стране замедлилась в ноябре до 7,3% с 7,7% в октябре, а Федрезерв повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых.