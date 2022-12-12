МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В понедельник австралийский и новозеландский доллары снизились под давлением ослабления склонности инвесторов к риску перед выходом данных по инфляции в США и решениями ключевых центральных банков, передает Reuters.

После роста в течение трех сессий подряд пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,5%, до 0,6773. С середины октября она поднялась на 10% при поддержке ожиданий замедления темпа повышения ставок ФРС. Поднявшись неделю назад до трехмесячного максимума 0,6851, пара не смогла удержаться выше 0,68.

"Фундаментальные факторы указывают на возможность торговли на более высоких уровнях, но рост пары будет зависеть от ослабления доллара США и признаков продвижения Китая к жизни с COVID", — сказал главный валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.

По словам главного экономиста Commonwealth Bank of Australia Стивена Холмарика, австралийский доллар торгуется под давлением снижения цен на сырьевые товары и усиленной волатильности финансовых рынков.

На момент написания статьи пара новозеландский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,4%, по 0,6391, после роста на предыдущей сессии. Сопротивление пары находится на максимуме пятницы 0,6426, а поддержка — в районе 0,63.

Вышедшие в пятницу данные показали, что цены производителей в США росли быстрее, чем ожидалось. Это повысило вероятность того, что выходящие во вторник данные по потребительским ценам превысят прогноз, указав на укоренение инфляции и на необходимость более продолжительного периода высоких процентных ставок.

По прогнозу экономистов, в ноябре годовой темп базовой инфляции в США замедлился до 6,1% с 6,3% в октябре.

Большинство участников рынка и аналитиков ожидают, что в среду ФРС повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Основное внимание будет сосредоточено на обновленных прогнозах центрального банка и пресс-конференции его председателя Джерома Пауэлла.

Доходность австралийских государственных облигаций росла вслед за доходностью долга США. Доходность 10-летних облигаций Австралии поднялась на восемь базисных пунктов, до 3,373%, а трехлетних — на три базисных пункта, до 3,046%.

В четверг решения по денежно-кредитной политике объявят ЕЦБ и Банк Англии.