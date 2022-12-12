МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник растут на фоне продолжающейся приостановки работы ключевого трубопровода, по которому ведутся поставки нефти в США, сообщило агентство Reuters. Кроме того, президент России Владимир Путин пригрозил сократить добычу нефти в ответ на потолок цен.

Около 07.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 41 цент, или 0,5%, по 76,51 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 53 цента, или 0,8%, до 71,55 доллара за баррель.

При этом на прошлой неделе котировки обоих сортов нефти упали до минимумов с декабря 2021 года на опасениях, что возможная глобальная рецессия может негативно сказаться на спросе.

"Цены на нефть растут ввиду приостановки трубопровода Keystone и смягчения антиковидных мер в Китае, а также на фоне беспокойства, что Россия может сократить добычу", — отметил Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

В воскресенье в канадской компании TC Energy заявили, что причины утечки нефти из трубопровода Keystone пока неизвестны. В компании не назвали сроков возобновления работы трубопровода.

Трубопровод Keystone мощностью 622 000 баррелей в день — ключевая артерия, по которой тяжелая канадская нефть поставляется на Средний Запад США и побережье Мексиканского залива.

Между тем Китай, крупнейший импортер нефти в мире, продолжает смягчать политику нулевой терпимости к коронавирусу. Тем не менее жители страны говорят, что до возвращения к нормальной жизни еще далеко.

В инфекционных клиниках Пекина и Уханя отмечаются очереди. Это может говорить об ускорении распространения коронавируса на фоне ослабления карантинных ограничений.

Владимир Путин в пятницу заявил, что Россия, крупнейший в мире экспортер энергоносителей, может сократить добычу и отказаться продавать нефть странам, поддержавшим потолок цен. Он назвал меры по ограничению цен на российскую нефть "глупыми".

Волатильность котировок нефти остается высокой на фоне неопределенности вокруг санкций ЕС и потолка цен. Влияние этих мер на мировой рынок пока ограниченное, говорят аналитики ANZ.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в воскресенье заявил, что четкого влияния европейских санкций и потолка цен пока не видно. По его словам, пока неясно, как эти меры будут реализованы.

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье спрогнозировала, что инфляция в США в 2023 году значительно замедлится, если экономика страны не столкнется с неожиданными шоками.