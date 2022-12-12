МИНСК, 12 дек — ПРАЙМ. В Белоруссии изменен порядок проведения расчетов в евро по итогам биржевых торгов, следует из сообщения Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ). Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

"В связи с исключением евро из корзины иностранных валют с 12 декабря 2022 года с целью снижения расчетных рисков изменяется порядок проведения расчетов в евро по итогам биржевых торгов", — сообщается на сайте БВФБ.

Расчеты в евро с участниками торгов (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО), иных финансовых организаций) отныне будут осуществляться либо через их расчетные счета, открытые в Беларусбанке, либо с перечислением из других банков республики в пользу БВФБ через корреспондентский счет Беларусбанка, открытый в Евразийском банке развития.

"Участники торгов (банки, НКФО и другие финансовые организации) с 12 декабря 2022 года переводятся на режим предварительного обеспечения обязательств в евро с коэффициентом обеспечения равным 1 (100%)", — информирует биржа.

Национальный банк Белоруссии в четверг сообщил, что с 12 декабря исключает евро из корзины иностранных валют, устанавливая весы валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%. Нацбанк пояснил свое решение тем, что в 2022 году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Белоруссии со странами ЕАЭС, прежде всего с Россией, а также с Китаем. При этом ввиду сокращения товарооборота со странами Евросоюза расчеты в евро уменьшились.