МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сервис кикшеринга Whoosh ожидает, что цена размещения компании на IPO составит ориентировочно 185 рублей за одну обыкновенную акцию компании, а рыночная капитализация компании составит 20,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Российский рынок акций опускается без драйверов роста

"Whoosh объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже… Ожидается, что цена размещения составит ориентировочно 185 рублей за одну обыкновенную акцию компании, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 18,5 миллиарда рублей. C учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,1 миллиарда рублей рыночная капитализация компании составит 20,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что существующие акционеры собираются предоставить акции "в размере около 10% от базового размера IPO" для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Таким образом, Whoosh ожидает, что общий размер IPO может составить около 2,3 миллиарда рублей.

"Ожидается, что окончательная цена размещения акций будет определена советом директоров компании по итогам сбора заявок, который завершится 13 декабря. Цена размещения акций будет объявлена 14 декабря 2022 года", — уточнили в сервисе.

Компания объявила о планах провести IPO в конце ноября. Заявки инвесторов компания собирает 5-13 декабря, торги бумагами на Московской бирже начнутся 14 декабря. Компания ранее ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 185-225 рублей за акцию.

Под брендом Whoosh работает ООО "ВУШ". По данным "БИР Аналитик", руководителю сервиса Дмитрию Чуйко принадлежит 44,67% компании, Егору Баяндину — 12,12%, Сергею Лаврентьеву — 11,8%, Олегу Журавлеву — 4,76%. Еще 13,69% — у АО "ВИМ инвестиции" и 12,94% — у "Айпи гроус фанд эсписи".