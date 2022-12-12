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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221212/839143863.html
Российский рынок акций немного снизился в основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника опустился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился... ПРАЙМ, 12.12.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника опустился на 0,22%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,22%, до 2173,16 пункта, долларовый РТС упал на 0,93%, до 1088,86 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 30 копеек, до 62,73 рубля.