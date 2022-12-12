МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника опустился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,22%, до 2173,16 пункта, долларовый РТС упал на 0,93%, до 1088,86 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 30 копеек, до 62,73 рубля.