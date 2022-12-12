МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Золото дешевеет в понедельник вечером приблизительно на 1%, рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистики по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 19.31 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17 долларов, или на 0,94%, — до 1 793,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,49% — до 23,363 доллара за унцию.

Заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря, по его итогам регулятор примет решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем выступит председатель центробанка Джером Пауэлл. По данным CME Group, 77% аналитиков ожидают повышения учетной ставки центробанка на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%, после предыдущих четырех повышений на 75 базисных пунктов.

При принятии решения ФРС обратит внимание на статистику по инфляции в США, публикация которой запланирована на вечер вторника. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен за ноябрь замедлился до 7,3% с 7,7% в октябре. Таким образом, значение может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам ФРС по монетарной политике, что отражается на курсе доллара, который влияет на золото. Традиционно "ястребиные" настроения поддерживают доллар, что негативно для золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 105,11 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

"Как и в случае с медью, "ястребиный" сюрприз от ФРС или "горячие" данные по инфляции во вторник станут значительными рисками для ралли золота", — цитирует портал MarketWatch аналитиков Sevens Report Research.