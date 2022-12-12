МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в понедельник на опасениях относительно перспектив предложения, учитывая приостановку работы трубопровода Keystone и вероятное сокращение добычи в России, сообщает агентство Reuters. При этом ослабление ограничительных мер в Китае улучшает перспективы спроса на топливо.

По состоянию на 16.02 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,38 доллара США, или 3,1%, до 78,48 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 2,88 доллара, или 4,1%, до 73,90 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба контракта упали до самых низких уровней с декабря 2021 года. Инвесторы опасались, что рецессия мировой экономики негативно отразится на спросе на нефть

Беспокойство трейдеров также вызывает ситуация с трубопроводом Keystone канадской компании TC Energy Corp. Не известно, сколько времени потребуется на устранение последствий утечки 14 000 баррелей нефти, произошедшей на прошлой неделе.

Компания TC Energy Corp. в среду остановила прокачку нефти по этому трубопроводу, снабжающему НПЗ в США тяжелой канадской нефтью. Как ожидается, поставки в терминал Кушинга существенно сократятся вследствие этой аварии.

В Bank of America ожидают восстановления цен на нефть Brent выше 90 долларов за баррель вследствие разворота Федеральной резервной системы (ФРС) в сторону мягкой политики, а также "успешного" открытия экономики Китая.

"Открытие экономики Китая, безусловно, находится в фокусе внимания рынка", — отметил Фил Флинн из Price Futures group.

Число танкеров, ожидающих прохода через Босфор, в понедельник сократилось до 13 против 17 днем ранее.