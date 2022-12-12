МОСКВА, 12 дек ПРАЙМ. Американские фондовые индексы начали насыщенную событиями неделю на позитивной ноте. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидали данных по инфляции и решения ФРС США на фоне опасений по поводу надвигающейся рецессии.

Рост основных индексов Уолл-стрит в понедельник главным образом был вызван подорожанием акций Microsoft Corp на 2,1% после того, как стало известно о намерении компании приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи.

Участники рынка ожидают, что центральный банк США немного отклонится от своего курса активного повышения ставок, поскольку в экономике наметилась напряженности из-за его денежно-кредитной политики.

Итоги двухдневного заседания ФРС США должны быть подведены в среду. Участники рынка оценивают в 93% вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25%-4,50%, а максимальный уровень, как ожидается, будет достигнут в мае 2023 года и составит 4,96%.

Ожидается, что данные по инфляции потребительских цен в США, которые должны выйти во вторник, покажут, что цены в ноябре выросли на 7,3% в годовом исчислении, что ниже октябрьскогороста на 7,7%. Базовый индекс, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, составил 6,1% против 6,3% в октябре.

Данные выйдут вслед за индексом цен производителей (PPI) за ноябрь, который был опубликован в пятницу и оказался несколько выше ожиданий на фоне скачка стоимости услуг. Однако тенденция к росту цен была умеренной, а годовая инфляция цен производителей продемонстрировала наименьший рост за 1,5 года.

"Безусловно, есть опасения, что потенциально высокая инфляция может создать впечатление, что ФРС настроена более решительно в отношении ставок", — отметил Рэнди Фредерик, управляющий директор по торговле и деривативам в Charles Schwab.

"Рынок уверен, что мы получим повышение на полпункта, но я думаю, что эти экономические данные меняют перспективы того, что может произойти в дальнейшем", — добавил эксперт.

Министр финансов Джанет Йеллен в воскресенье спрогнозировала существенное снижение ценового давления в США в 2023 году, признав при этом риск рецессии.

Основные индексы Уолл-стрит в этом году упали из-за опасений насчет того, что активное повышение ставок спровоцирует рецессию в США. Индексы Nasdaq и S&P 500 за истекший период 2022 года упали на 29,5% и 17,2% соответственно и находятся на пути к худшим годовым показателям с 2008 года.

На момент написания обзора DJIA вырос на 165,64 пункта, или на 0,49%, до 33 642,10 пункта, индекс S&P 500 повысился на 12,74 пункта, или на 0,32%, до 3947,12 пункта, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 28,94 пункта, или на 0,26%, до 11 033,56 пункта.

Семь из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 были в плюсе, во главе с нефтегазовым и технологическим.

Большинство акций, которые чутко реагируют на изменения ставок, включая Apple Inc, Nvidia Corp и Alphabet Inc, продемонстрировали рост от 0,1% до 1%.

Акции Rivian Automotive Inc снизились в цене на 2,7% после того, как компания приостановила обсуждение партнерства с Mercedes-Benz Vans по производству электрических фургонов в Европе.

Котировки Horizon Therapeutics Plc подскочили на 14,6% после предложения о выкупе от Amgen Inc, а бумаги Coupa Software Inc подорожали на 22,4% на сообщениях СМИ о том, что Thoma Bravo LLC ведет переговоры о ее приобретении.

Количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,08 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 1,01 к 1 на Nasdaq.

В составе индекса S&P не зафиксировано новых 52-недельных максимумов, но отмечено два новых минимума, а у Nasdaq зафиксировано 29 новых максимумов и 136 новых минимумов.