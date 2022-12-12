МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника снижением, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,41% — до 7445,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6650,55 пункта, немецкий DAX — на 0,45% — до 14306,63 пункта.

Инвесторы ожидают результатов заседания Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг, 15 декабря. Аналитики предполагают, что оба регулятора повысят свою ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

Помимо этого, в пятницу, 16 декабря, Евростат опубликует окончательную оценку роста потребительских цен в еврозоне по итогам ноября. Ожидается, что годовая инфляция замедлилась в прошлом месяце до 10% с 10,6% в октябре, как и показала предварительная оценка.