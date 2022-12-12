МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Британский рынок акций сегодня закрылся с понижением. Как сообщает Reuters, инвесторы проявляли осторожность в преддверии решений центробанков по процентным ставкам, которые будут приняты на этой неделе. Акции Home REIT достигли рекордного минимума на фоне возникших на рынке сомнений в ее финансовом статусе.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,4%, завершив день на самой низкой отметке почти за три недели.

Инвесторы ждут решений ФРС США и Банка Англии по денежно-кредитной политике, соответственно, в среду и четверг. Большинство участников рынка ожидают, что оба центральных банка повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Между тем макроданные показали, что британская экономика в октябре восстанавливалась чуть активнее, чем ожидалось, по сравнению с сентябрем, когда в месяце было на один рабочий день меньше. При этом риск рецессии по-прежнему сохраняется.

Индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 снизился на 0,5% до одномесячного минимума по закрытию.

Акции Лондонской фондовой биржи подскочили на 3,0% после того, как Microsoft Corp согласилась приобрести 4%-ную долю в биржевом операторе в рамках сделки по переводу его биржевых данных на облако.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,5%.