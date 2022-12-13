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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221213/839145630.html
Рубль утром снижается к доллару, юаню и евро
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Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется выше 63 рублей, юань — выше 9 рублей, евро — по 66,37 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 13.12.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется выше 63 рублей, юань — выше 9 рублей, евро — по 66,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск рос на 22 копейки — до 63,02 рубля, юаня — на 1,8 копейки, до 9,003 рубля, евро – на 82 копейки, до 66,37 рубля.