МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется выше 63 рублей, юань — выше 9 рублей, евро — по 66,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи Европы снизились в ожидании заседания ЕЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск рос на 22 копейки — до 63,02 рубля, юаня — на 1,8 копейки, до 9,003 рубля, евро – на 82 копейки, до 66,37 рубля.