МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Медь во вторник умеренно растет в цене после удешевления в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают статистику из США и заседание ФРС. Доллар колеблется к мировым валютам перед статистикой по инфляции в США

По состоянию на 7.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25% — до 3,8167 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее фьючерс подешевел на 1,1%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,98%, до 8 374 долларов, алюминия — на 2,68%, до 2 414 долларов, цинка — выросла на 0,89%, до 3 269,5 доллара.

Позднее во вторник будет опубликована статистика по годовой инфляции в США за ноябрь. Аналитики ждут снижения показателя до 7,3% с 7,7% в октябре. При этом на 13-14 декабря запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам регулятор может поднять ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%, а также дать подсказки о дальнейших планах по монетарной политике.

Сигналы от ФРС отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны сырьевые товары, в том числе медь. "Ястребиные" настроения регулятора традиционно поддерживают доллар, что делает медь менее доступной при покупке в другой валюте.

Инвесторы также обеспокоены перспективами поставок на фоне нестабильной ситуации в Перу. После смены власти в стране проходят протесты. Как передают СМИ, это может отразиться на работе рудников, в том числе Las Bambas.