МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Во вторник реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу возобновлены, согласно данным оператора трубопровода Gascade.

Как передает Reuters, в 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 850 044 киловатт-часов в час, тогда как часом ранее поставки не осуществлялись.