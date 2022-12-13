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Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" возобновлены
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Во вторник реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу возобновлены, согласно данным оператора трубопровода Gascade. Как передает... ПРАЙМ, 13.12.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Во вторник реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу возобновлены, согласно данным оператора трубопровода Gascade.
Как передает Reuters, в 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 850 044 киловатт-часов в час, тогда как часом ранее поставки не осуществлялись.