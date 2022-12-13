МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото растут на фоне ослабления доллара, передает агентство Reuters. Впрочем, ценовые колебания проходят в узком диапазоне, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании данных по инфляции в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам на этой неделе.

По состоянию на 06.47 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1786,28 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 1796,90 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,2%, повышая привлекательность золота, номинированного в долларах, для держателей других валют.

Внимание рынка переключается на ноябрьский индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет в 13.30 по Гринвичу.

"Рыночные наблюдатели будут оценивать индекс CPI, чтобы понять, стоит ли ожидать ужесточения риторики в преддверии заседания ФРС", — отметил Йип Джун Ронг, стратег-аналитик IG Market.

"Быки на рынке золота также могут попытаться подогревать слухи о замедлении инфляции, чтобы толкнуть цены вверх", — добавил он.

Как ожидается, центральный банк США на последнем в 2022 году заседании, которое состоится 13-14 декабря, повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов.

"ФРС, скорее всего, поумерит темпы повышения стоимости заимствований, хотя руководители центрального банка говорили, что ставки должны быть ограничительными в течение некоторого времени. (Устойчивое) замедление инфляции должно сократить этот период (ограничительных ставок)", — отметили в ANZ.

Более низкие процентные ставки обычно благотворно сказываются на золоте, поскольку они снижают альтернативные издержки владения драгоценным металлом, который не приносит гарантированного дохода.

Учитывая реальные драйверы спроса, цены на золото в долгосрочной перспективе будут демонстрировать более позитивную динамику по сравнению с чрезвычайно волатильным биткоином, сообщили в понедельник в Goldman Sachs.

"Спот-цены на золото могут снова испытать на прочность поддержку 1780 долларов", предполагает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Серебро на рынке спот выросло на 0,8%, до 23,49 доллара за унцию. Платина потеряла 0,1% и торговалась по 1000,49 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,5%, до 1897,50 доллара.