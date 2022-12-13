МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Владелец Twitter Илон Маск заявил в понедельник, что в базовой версии Twitter Blue будет вдвое меньше рекламы, а к следующему году социальная сеть намерена разработать версию без рекламы, передает агентство Reuters.

Дальнейших подробностей Маск раскрывать не стал.

Ранее в понедельник компания возобновила подписку на Twitter Blue. На прошлой неделе она объявила, что аккаунты частных лиц будут маркироваться синей галочкой, а аккаунты коммерческих и правительственных организаций — золотой и серой галочками соответственно.

Стоимость подписки на сайте составит 8 долларов в месяц, а на устройствах Apple — 11 долларов в месяц.

Около 90% выручки Twitter приходится на продажи цифровой рекламы. Маск недавно связывал "значительное сокращение выручки" сервиса с действиями правозащитных организаций, которые уговорили ряд брендов приостановить рекламу в Twitter.