МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают расти во вторник, чему способствуют сокращение предложения и ослабление карантинных мер в Китае.

По состоянию на 10.20 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 90 центов, или 1,15%, до 78,89 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефтьWTI выросли на 67 центов, или 0,92%, до 73,84 доллара за баррель.

В понедельник котировки WTI опустились до минимума 70,25 доллара, приблизившись к цене, по которой правительство США, вероятно, намерено выкупать нефть для восполнения стратегических запасов.

Поддержку котировкам оказывают "ослабление карантинных мер в Китае, угроза сокращения добычи в России в ответ на введенные Большой семеркой ценовые ограничения, а также приостановка прокачки нефти по трубопроводу Keystone", отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

Власти Китая ослабили некоторые карантинные ограничения на прошлой неделе, но сохраняющийся рост числа зараженных усиливает неопределенность дальнейших перспектив экономики страны.

"Темпы инфляции высоки, рост экономики ослабевает, рецессия мировой экономики приближается, потребление нефти находится под давлением, а перспективы предложения непредсказуемы", — описывает ситуацию Тамаш Варга, аналитик PVM Oil Associates.

В центре внимания рынка остаются ежемесячный отчет ОПЕК, а также данные США по инфляции, которые будут опубликованы во вторник. В среду станет известно решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, а заседания Европейского центрального банка и Банка Англии состоятся в четверг.