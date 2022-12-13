МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Котировки золота растут во вторник на фоне ослабления доллара. Однако они ограничены узким диапазоном, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании данных по инфляции в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам на этой неделе. Золото дорожает в преддверии данных США по инфляции и решения ФРС

По состоянию на 12.32 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 17887,54 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,4%, до 1799 долларов за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,2%, повышая привлекательность золота, номинированного в долларах, для держателей других валют.

"Цены на золото и серебро смогут продемонстрировать четкую динамику в ту или иную сторону сразу после того, как прояснятся дальнейшие планы центральных банков. В настоящее время рынки уже учли в ценах повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов", — отметил Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money.

"Высока вероятность консолидации. Я не ожидаю серьезных изменений цен до конца года", — добавляет он.

Внимание рынка переключается на ноябрьский индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет в 13.30 по Гринвичу.

Итоговое заявление ФРС будет обнародовано в 19.00 по Гринвичу в среду, после чего в 19.30 по Гринвичу состоится пресс-конференция с участием председателя центрального банка США Джерома Пауэлла.

Трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов в 89%.

На этой неделе, в четверг, состоятся заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которых также ожидается повышение ставок на 50 базисных пунктов.

Серебро на рынке спот выросло на 0,4%, до 23,39 доллара за унцию. Платина прибавила 0,9% и торговалась по 1010,51 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,6%, до 1898,31 доллара.