МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цены на медь растут после выхода данных, указавших на дальнейшее замедление инфляции в США. Отчет по инфляции усилил надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) поумерит темпы повышения процентных ставок, передает Reuters.

Около 13.40 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 2,1%, по 8548 долларов за тонну. При этом в 12.00 по Гринвичу цены росли на 0,7%.

Согласно опубликованным в среду данным, индекс потребительских цен (CPI) США в ноябре вырос на 0,1% по сравнению с октябрем и на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая инфляция замедлилась до самого низкого уровня за почти 12 месяцев. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что CPI в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,3% — по сравнению с показателем годичной давности.

Индекс доллара США упал после выхода CPI, делая металлы, номинированные в американской валюте, более доступными для держателей иных валют.

Котировки меди могли бы отреагировать на данные по инфляции более бурно, если бы это не был конец года, говорит Оле Хансен из Saxo Bank.

"Сейчас инвесторы больше корректируют позиции. Они не хотят увеличивать риски перед концом года", — отметил он.