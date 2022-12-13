МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цены на золото поднялись до более чем 5-месячного максимума, поскольку данные по инфляции в США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) поумерит темпы повышения процентных ставок, пишет Reuters.

Около 14.36 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 2,1%, до 1817,64 доллара за унцию, достигнув максимума с 30 июня. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 2,2%, до 1830,90 доллара за унцию.

"Цены на золото и серебро резко растут ввиду увеличения спроса на эти металлы в качестве защитных активов, а также на фоне перспектив замедления темпов повышения процентных ставок", — отметил Боб Хаберкорн из RJO Futures.

Данные по инфляции в США сигнализируют, что "ужесточение политики ФРС приносит свои плоды и что центральный банк может действовать менее агрессивно на этой неделе и в ближайшие месяцы", добавил он.

Потребительские цены в США выросли совсем незначительно в ноябре на фоне снижения цен на бензин и подержанные автомобили, в результате чего рост годовой инфляции оказался самым низким почти за год.

После выхода данных по инфляции доллар США упал более чем на 1% против корзины других основных валют, до почти 6-месячного минимума. Это сделало золото более доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также снизилась.

Фьючерсы на федеральные фонды в настоящее время указывают на самую высокую, чем когда-либо, вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) после повышения ставок на половину процентного пункта на этой неделе увеличит их лишь на 25 базисных пунктов в феврале.

Решение ФРС по процентным ставкам будет обнародовано в 19.00 по Гринвичу в среду, затем состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Заседания Банка Англии и Европейского центрального банка также состоятся на этой неделе. Как ожидается, оба центральных банка повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Низкая стоимость заимствований является благоприятным фактором для золота, так как альтернативные издержки владения этим металлом в таком случае снижаются.

Серебро на рынке спот выросло на 2,5%, до 23,87 доллара за унцию, платина повысилась в цене на 4,1%, до 1042,25 доллара, а палладий прибавил 4,3%, до 1969,25 доллара.