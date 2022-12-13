МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цены на медь достигли почти 6-месячного максимума на фоне ослабления доллара США. Как сообщает Reuters, поддержку ценам оказывают данные, указавшие на дальнейшее замедление инфляции в Штатах.

Около 15.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 2,8%, по 8604 доллара за тонну. Ранее во вторник котировки поднимались до 8629 долларов, максимума с 23 июня.

Цены ускорили рост после выхода данных по инфляции в США: в 12.00 по Гринвичу, до публикации отчета, медь дорожала на 0,7%.

Согласно опубликованным во вторник данным, потребительские цены в США в ноябре выросли лишь незначительно, а темпы годовой инфляции оказались самыми низкими за почти год.

Индекс доллара упал после выхода отчета по инфляции, делая металлы, номинированные в американской валюте, более доступными для держателей иных валют.

"Склонность инвесторов к риску несколько усилилась, поскольку данные вновь указали на более низкую, чем прогнозировалось, инфляцию в США, что потенциально может привести к замедлению темпов повышения процентных ставок", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Котировки меди поднялись выше ключевых технических уровней, добавил он.

"Закрытие выше скользящей средней за 200 дней и ноябрьского максимума станет важным достижением. Однако любопытно, удержат ли котировки завоеванные позиции перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС)", — подчеркнул эксперт.