МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Золото дорожает во вторник вечером приблизительно на 2%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на статистику по инфляции в США. Цена на золото растет на фоне ослабления доллара

По состоянию на 19.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 33,15 доллара, или на 1,45%, — до 1 825,45 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов желтый металл дорожал выше 1830 долларов за унцию впервые с июня. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,86% — до 24,073 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась больше ожиданий – до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Темпы роста потребительских цен в стране для инвесторов являются одним из главных определяющих факторов в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, более половины аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале. Итоги декабрьского заседания центробанка будут опубликованы в среду.

Макростатистика из США и сигналы ФРС по монетарной политике отражаются на курсе доллара, который влияет на золото. Традиционно мягкая монетарная политика приводит к снижению курса доллара, что позитивно влияет на золото. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,28%, до 103,79 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.