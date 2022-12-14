МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии среды снижается к доллару, юаню и евро: доллар по 63,6 рубля, юань — по 9,12 рубля, а евро подскакивал выше 68 рублей впервые с 30 мая, но откатился вниз, следует из данных Московской биржи. Нефть ускорила рост после публикации данных по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск растет на 75 копеек — до 63,6 рубля, юаня – на 7,5 копейки, до 9,12 рубля, евро — на 42 копейки, до 67,46 рубля.

Доллар уже подскакивал до 63,925 рубля, юань поднимался до 9,145 рубля (максимум с 1 августа), а евро — до 68,27 рубля (максимум с 30 мая).