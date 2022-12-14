МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Спрос физических лиц в России на золото в этом году вырос в 7 раз, уже ими приобретено более 30 тонн слитков, к концу года результаты могут достичь 40 тонн, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

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"По нашей оценке, примерно в 7 раз (вырос спрос – ред.), в прошлом году была реализация 6 тонн, сейчас по факту на конец ноября было 30 тонн. Мы ожидаем, что предновогодний сезон доведет может до 40 (тонн — ред.) будем надеяться. Мы считаем, что только разворачивается этот весь процесс", — ответил он на соответствующий вопрос в рамках посещения Приокского завода цветных металлов (ПЗЦМ).

В пресс-службе Минфина уточнили, что за 9 месяцев 2022 года физическими лицами приобретено более 30 тонн золота в слитках. Около 60% из проданных слитков — это слитки весом 1 килограмм (около 18 тонн). Около 2% (0,6 тонн) — слитки более 1 килограмма и 38% (11,4 тонны) – слитки весом до 1 килограмма.

В настоящее время спрос населения смещается в сторону мерных золотых слитков массой до 100 грамм, сообщили в Минфине.

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В марте в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Затем уполномоченным банкам было разрешено продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту. А в июле появился закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках.

По словам замминистра финансов России, если в течение следующих 10 лет удастся заместить до 20% наличной валюты у населения золотом – это будет очень хорошим результатом.

"У нас в "лучшие" месяцы валюты завозилось 5 миллиардов долларов в месяц… Понятно, какая-то часть валюты уходила за рубеж… Мы даже не знаем, сколько валюты осело у наших граждан за последние 30 лет … поэтому давайте посчитаем, если у нас один килограммовый слиток стоит примерно 3,5 миллиона рублей, грубо говоря, это 50 тысяч долларов,… сколько потребуется, чтобы заместить хотя бы месячный завоз тех времен. То есть работать и работать. Конечно, если мы заместим хотя бы 15-20% золотом в течение следующих 10 лет — это будет очень хорошо", — отметил он.