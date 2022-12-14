МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду после позитивного закрытия американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара слабо меняется в ожидании новостей от ФРС

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,13% — до 3 180,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2 053 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — на 0,63%, до 19 719 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,96% — до 2 395,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59%, до 7 246,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,76%, до 28 166,5 пункта.

Фондовые биржи США закрыли торги вторника ростом на 0,3-1% после публикации сильной статистики по инфляции. Годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Прогнозировалось снижение лишь до 7,3%. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов — 0,1% против 0,4% в октябре. Прогнозировался показатель на уровне 0,3%.

Темпы роста потребительских цен являются одним из главных определяющих факторов для дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 80% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале. США сделают шаг навстречу мировой экономике

Итоги декабрьского заседания центробанка будут опубликованы позже в среду.

"Рынок держится за то, что делает ФРС", — отметил рыночный стратег Baird Майкл Антонелли (Michael Antonelli), которого цитирует агентство Bloomberg. Уолл-стрит будет следить за тем, признают ли чиновники ФРС последние свидетельства снижения инфляции, добавил эксперт.